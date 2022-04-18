القوى العاملة: تعيين 1030 شابا منهم 24 «قادرون باختلاف» بسوهاج

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مقدم من مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج يفيد أنه خلال مارس الماضى تم تعيين 1030 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بالقطاع الخاص والاستثمارى، منهم 24 "قادرون باختلاف"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وأشار التقرير المقدم من الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية إلى أنه فى إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة، فقد قامت المديرية بتنفيذ 14 دورة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والمساحة، والحاسب الآلى، والمشغولات اليدوية، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 211 متدربا ومتدربة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى إطار التوجيهات المستمرة لوزير القوى العاملة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب، وتحسين علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية مما يسهم فى زيادة الإنتاج، قد قامت المديرية بالتفتيش على 637 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1600 عامل، وأسفر عن تحرير 44 محضرا، وإعادة التفتيش على 157 منشأة، وعمل 5 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبحث 4 شكاوى، وندوة سموم بيضاء، وندوة للمفاوضة الجماعية، ندوتين لزيادة الإنتاج، و8 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 128 عامل وعاملة.

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية فى تقريره للوزير، أنه فى إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة، تم صرف 727 ألفا و276 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 6653 عاملا منهم، 84 منحة مولود، و13 منحة زواج، ومنحتى وفاة لـ 2 عمال، و17 منحة وفاة أحد الأقارب، وعمل عمليتين جراحيتين صغرى لـ 2 عمال بمبلغ 9000 جنيه، و2 عملية جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لـ 2 عمال آخرين، وصرف منح علاج وكشف بإجمالى 104 آلاف و467 جنيها لـ 657 عاملا من المسجلين، فضلا عن استخراج 5880 وثيقة تأمين تكافلى بمبلغ 352 ألفا و800 جنيه، وتسجيل 203 عمال جدد يعملون فى 30 مشروعا بمراكز المحافظة.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1743 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقى 17 شكوى، تم تسوية 9 منها وديا، وإحالة 4 منها للقضاء، و4 لجهات أخرى.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 174 منشأة، وإعادة التفتيش على 221 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 138 منشأة أخرى، فضلا عن بحث 8 شكاوى ومنح 4 تراخيص، وعقد 3 ندوات توعية .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 1451 منشأة يعمل بها 13 ألفا و993 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.