20 أبريل.. جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى للأرض

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق أ.د. جيهان رجب أستاذ التسويق وبكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع.

ويهدف أسبوع الأرض إلى رفع مستوى الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور الجامعة فى الحفاظ على البيئة ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية لدى مجتمع الجامعة، والمساهمة فى الحد من التلوث البيئى.

وينظم القطاع الفعاليات يومى الأربعاء والخميس 20-21 أبريل، وبمشاركة طلاب من أسرة من أجل مصر المركزية.