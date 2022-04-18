حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19-04-2022

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً جريئة وخيارات وحلولاً مهمة جدًاً، وتُتاح لك فرصة وضع برنامج واضح

عاطفياً: تتمكن من تسهيل الأمور والتخلّص من العقد واستدراك المواقف الحرجة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الأجواء

صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: يبدأ بلوتون بالتراجع وتختفي معه خلافات مع بعض الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك أي رواسب أو تجاذبات مستقبلية

عاطفياً: إذا كنت راغباً في تحقيق الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة، فلا تتردد

صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقربين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: يبدأ بلوتون بالتراجع في برج الجدي ويدعوك إلى التروي قليلاً والاعتناء بنفسك فتحصل على نتائج ترضيك وتعوّض عن التقاعس

عاطفياً: يوم رومانسي وهادئ يسمح للعاشق بلقاء الحبيب بعيداً عن الأضواء والصخب

صحياً: يوم جيّد للقيام بعلاج ما إذا كنت تعباً أو مرهقاً

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا سيترك انعكاسات ايجابية اضافية، ويولّد ارتياحاً

صحياً: على الرغم من بعض فترات الضغط العاطفي فإن الاستقرار والتوازن يعمان إذا تجنبت الإفراط الجنسي الذي يمكنه أن يفقدك حيويتك

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: النيات المبيتة عند بعضهم لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة

عاطفياً: مبادرة من الشريك تعيد تصويب الأمور، وتضع العلاقة بينكما على الخط الصحيح

صحياً: تمتعك بإرادة قوية يساعدك على التخلص من المصاعب والمشاكل الصحية

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية

عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك

صحياً: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: خفف من حماستك المتهورة ولا تسمح لنفسك بتأنيب كل من لا يستطيع أن يجاريها

عاطفياً: هذا اليوم الأقل سلبيّة على العلاقة الجديدة او المتأرجحة، ومن الأفضل أن تبتعد عن الخلافات والنقاشات كليّاً، لئلا تُوسّع الهوة بينك وبين الحبيب

صحياً: المعروف عنك حبك للرياضة على نحو مفرط، لكن ذلك قد ينعكس سلباً أحياناً، فكن معتدلاً في ممارستها

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: باستطاعتك حلّ القضايا الطارئة، لديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات والوضع الحالي بأعصاب باردة وأسلوب منطقي

عاطفياً: تتعرّض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك بالحبيب، لكنك سرعان ما تضع حداً لذلك

صحياً: تشعر بالإرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط المحيطة بك، لكن سرعان ما تستعيد عافيتك

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: لا تصدّق وعوداً واهمة، فكلّما تضخّمت الأرباح الموعودة خفّت المصداقية

عاطفياً: تكثر الضغوط المنزلية والعائلية فتهمل الحبيب أو تختلف معه حول كيفية معالجة الأمور

صحياً: ثمة خطران يهددان حياتك اليومية ألا وهما التوتر العصبي الزائد والنفسية المتعبة

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي

عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما

صحياً: الجهد الذي تبذله ليس سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: توقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد، على الرغم من تحقيقك جزءاً كبيراً من أحلامك يكون اليوم واعداً جداً

عاطفياً:لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب، وتصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذراً بما تقوم به

صحياً: يجب معالجة أي توعك صحي مفاجئ يسبب آلاماً مبرحة

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19-04-2022

مهنياً: تحلَّ بالصبر فصعوبات العمل لن تدوم طويلاً وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك ولا تكن منزوياً

عاطفياً: لا تشعر بوجود إنسجام فكري بينك وبين من تحب، لذا فإن مصير استمرار العلاقة مهدّد بالخطر

صحياً: بعض المتاعب المفاجئة، واحتمال الإصابة بانهيار عصبي