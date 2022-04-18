امتحان تدريبى على التابلت لطلاب الثانوى.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وتعقد الامتحانات فى 5 مواد دراسية على مدار 4 أيام، بحيث يؤدى كل طالب الاختبار فى مادتين فقط، ويكون زمن الإجابة على كل امتحان ساعة واحدة.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، الامتحان التدريبى فى مادة الفلسفة، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى، الثلاثاء، الامتحان فى مادة الرياضيات "علمى/ أدبى".

وفى الأسبوع المقبل، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الامتحان فى مادة الأحياء، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادتى الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.