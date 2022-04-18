جدة - نرمين السيد - وتعقد الامتحانات فى 5 مواد دراسية على مدار 4 أيام، بحيث يؤدى كل طالب الاختبار فى مادتين فقط، ويكون زمن الإجابة على كل امتحان ساعة واحدة.
ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، الامتحان التدريبى فى مادة الفلسفة، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى، الثلاثاء، الامتحان فى مادة الرياضيات "علمى/ أدبى".
وفى الأسبوع المقبل، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الامتحان فى مادة الأحياء، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادتى الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امتحان تدريبى على التابلت لطلاب الثانوى.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.