مصر تشارك فى اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير حسونة فى تصريحات له أن مصر حريصة على الدفاع عن مواقف الدول النامية وتطلعاتها في إرساء نظام دولى قائم على سيادة القانون، والعدالة الدولية.
وأضاف أن مصر تحترم القانون الدولى وتلتزم بأحكامه وبميثاق وقواعد منظمة الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة العمل الدولى والقواعد والآليات التى تحتكم إليها منظمة الأمم المتحدة لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ويشارك السفير حسونة ممثلا عن مصر فى اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى، والتى تقوم بتطوير القانون الدولى، وتقنينه من خلال إعداد اتفاقيات دولية حول قضايا معاصرة في موضوعات تغير المناخ ومكافحة الأوبئة والجرائم ضد الإنسانية وحماية البيئة.
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