/692671/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-ملطية-سبور-فى-الدوري-التركي

يدخل فريق جالاتا سراي مباراته الليلة، ضد نظيره ملطية سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "نيف" ضمن مباريات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين

يحتل فريق جالاتا سراي المركز الخامس برصيد 41 نقطة، من أصل 32 مباراة، ، بينما يقع نظيره يحتل ملطية سبور المركز العشرين والأخير فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.

ونجح جالاتا سراي التركي في تحقيق الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

تصريحات مهاجم جالاتا سراي عن مصطفى محمد

وقال محمد كريم في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة صرّح: "أشكر مصطفى محمد على صناعة الهدفين ضد بشكتاش".

وأضاف: "لقد أخبرني مصطفى قبل أن تبدأ المباراة (سأقوم بصناعة هدف لك)، وبالفعل كانت أهدافي أسهل بفضل تمريراته".

واختتم: "الآن نفكر في برشلونة، علينا أن نكون في أفضل مستوى أمامهم، يوم الخميس ننتظر الجماهير بنفس ما كانت عليه اليوم، وسنقاتل من أجلهم".

مصطفى محمد أمام بشكتاش

ظهر الدولي المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراي بكل قوة أمام غريم فريقه المحلي بشكتاش، والذي قدم فيه تمريرتين نجح فيهم صديقه في الفريق محمد كريم أكتورك، من التسجيل.

افتتح محمد كريم أكتورك أوجلو سجل التهديف مبكراً في المباراة بالدقيقة الـ 22 من خلال تمريره قدمها له الدولي المصري مصطفى محمد، ويأتي بعد الهدف الأول ويقدمه له تمرمة آخرها بعد مرور 10 دقائق ليسجل الثاني ويحسم اللقاء.