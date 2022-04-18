مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة برشلونة ضد قادش ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصددوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة ضد قادش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض فريق جالاتا سراي ضد يني ملطية سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الشباب ضد القوة الجوية ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.

يخضو شباب الأهلي دبي ضد الغرافة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.

يخوض سباهان اصفهان ضد التعاون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً .

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض نابولي ضد روما، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق أتلانتا ضد هيلاس فيرونا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وكان الأهلي قد فاز على الرجاء المغربي، بنتيجة 2/1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.

وفشل عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء، بعد تألق حارس الرجاء أنيس الزنيتي وتصديه للكرة، كما فشل الأهلي في تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد عبد القادر، الذي تلاعب بدفاعات الرجاء المغربي، وكاد يحرز هدفًا رائعًا لولا اصطدام الكرة بالمدافع وخروجها إلى ركلة ركنية.

تشكيل النادي الأهلي

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي : حراسة المرمى: الشناوي خط الدفاع: ياسر ابراهيم ايمن اشرف محمد عبدالمنعم محمد هاني خط الوسط: السولية - ديانج خط الهجوم: عبدالقادر - بيرسي تاو - الشحات - محمد شريف

وقام المدير الفني بإجراء تعديلات على التشكيل مع انطلاق الشوط الثاني، بدخول حمدي فتحي وخروج أليو ديانج، ودخول طاهر محمد وخروج حسين الشحات، ودخول وليد سليمان وخروج محمد عبد المنعم.