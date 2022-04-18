حالة الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 33 17 الإسكندرية 23 16 وادى النطرون 32 17 طنطا 32 16 شبين الكوم 31 16 دمنهور 29 17 بلطيم 22 15 مطروح 24 15 السلوم 19 16 سيوة 27 15 بورسعيد 25 17 دمياط 32 18 الزقازيق 31 17 المنصورة 30 18 الإسماعيلية 33 17 السويس 33 17 العريش 24 16 رفح 25 15 رأس سدر 33 16 نخل 35 19 نويبع 36 20 طابا 35 20 كاترين 31 15 الطور 34 22 شرم الشيخ 37 23 الغردقة 36 22 مرسى علم 35 21 الفيوم 34 23 بنى سويف 34 23 المنيا 37 23 أسيوط 36 23 سوهاج 41 24 قنا 41 24 الأقصر 42 25 أسوان 43 26 ادفو 42 25 أبوسمبل 41 26 الوادى الجديد 44 22 شلاتين 33 19 أبو رماد 32 18 حلايب 30 19 رأس حدربة 31 19

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