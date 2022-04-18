مطران القدس يصلى أحد السعف فى هذه الكنيسة

جدة - نرمين السيد - وهناك، احتفل بـ صلاة قداس أحد السعف والتجنيز العام والدورة حول القبر المقدس وحجر المغتسل، بالاشتراك مع كنيسة الأرمن والسريان.

وخلال قداس أحد السعف، قام الأنبا انطونيوس برسامة عدد من الشمامسة.