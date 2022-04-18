/692641/محمد-على-خير-ينتقد-وزير-الأوقاف-بسبب-ضوابط-صلاة-العيد-بلاش-نعكنن-على-الناس-فرحتهم

ناشد الكاتب الصحفي، محمد علي خير، وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بعدم تطبيق ضوابط صلاة العيد الجديدة، التي أعلن عنها من قبل، خاصة قصر التكبيرات لعدة دقائق، وفتح المساجد قبل الصلاة بخمس دقائق فقط.

دوت الخليج

وكتب محمد علي خير على صفحته الشخصية على فيس بوك: " صلاة العيد بتكبيراتها من أجمل مباهجه ..قرأت أن وزارة الاوقاف قررت فتح المساجد قبل الصلاة بعدة دقائق وقصر التكبيرات لعدة دقائق أيضا".

وأضاف: "أنا طبعا مش مصدق الخبر وإذا كان صحيحا فرسالتي إلي السيد وزير الاوقاف: بلاش...بلاش...بلاش نعكنن علي الناس فرحتهم".

ضوابط صلاة العيد

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، قد أعلن عن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكد أنها ستقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة،مع عدم السماح باقامتها فى الساحات العامة، تطبيقا للاجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي في المساجد.

وشدد "جمعة" فى فيديو نشر على صفحته الرسمية على موقع يوتيوب، على ضرورة الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر المبارك التي اعلنتها الوزارة في المساجد الكبرى والجامعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، موضحا انه سيتم فتح المساجد قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، على أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق. كما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، ألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كخطبة الجمعة، إضافة إلى السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وطالب الوزير، قيادات الوزارة ومديرى المديريات بجميع المحافظات، بضرورة المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشددا على عدم وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة .

كما أكد مختار جمعة، على عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته ، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.