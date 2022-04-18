/692640/مصرع-وإصابة-4-أشخاص-فى-انقلاب-عربية-ملاكى-بالطريق-الصحراوى-ببنى-سويف

لقي شخص مصرعه واصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام محطة كهرباء غياضة الشرقية، في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجري نقلهما بسيارتي إسعاف إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، فما نقلت جثة المتوفي مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

دوت الخليج

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا، من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في نطاق مركز ببا جنوب المحافظة، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، ووجه بسرعة نقل المصابين إلي المستشفى، وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.

سيارتي إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الاسعاف المصرية فرع بني سويف،تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلي محل الواقعة، ونُقل المصابين إلي مستشفى بني سويف الجامعي فيما تم إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بيانات المصابين في الحادث

وعند الانتقال والفحص تبين إن المصابين هم؛ محمود.غ.م، 43 سنة جثة هامدة، ناهيه.أ. ع، 24 سنة،مصابه اشتباه كسر بالقدم اليمني و جروح و كدمات، جمال.ع. ع، 56 يوم، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني و جروح و كدمات،رحيم.م.غ، 11 سنة، مصاب جروح و كدمات.

تم إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية تمهيدا لإستصدار تصريح الدفن.