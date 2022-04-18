/692639/بطلوع-الروح-الحلقة-2-تجنيد-محمد-حاتم-بأرض-الخلافة-ومنة-شلبي-مصدومة

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 2

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 2

وأخبر أكرم زوجته روح التي تقدم شخصيتها الفنانة منة شلبي أنهم سيعيشون في دولة الخلافة طوال حياتهم، وعليهم ترك كل شيء من أجل دولة الإسلام وذلك على الرغم من رفضها للبقاء معه، كما ظهر أكرم مرتديًا زي مقاتلي دولة الخلافة.

وذهب أكرم مع عمر وهو الفنان أحمد صلاح السعدني ليحلف اليمين على السمع والطاعة ورفع الراية الإسلامية، في الوقت الذي التف حوله المقاتلين مكبّرين، وبعدها يتجه لدروس في الفقه والدين وبعدها سيتدرب على حمل السلاح والقتال.

مسلسل بطلوع الروح الحلقة الثانية

بينما ظهرت الفنانة منة شلبي تحت تأثير الصدمة عقب أن ذهبت إليها زوجة عمر وهو أحمد السعدني لتتعرف عليها وكشفت لها أن هناك أماكن بها إنترنت، وطلبت الذهاب معها لكنها رفضت في الوقت الحالي.

ويشارك محمد حاتم ومنة شلبي في بطولة مسلسل بطلوع الروح عدد من النجوم مثل منة شلبي، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، وإلهام شاهين، ودياموند عبود، وعادل كرم وآخرين، كما يضم العمل الجنسيات ضمن طاقم الممثلين من مصر والأردن وسوريا والعراق.

“بطلوع الروح” إخراج كاملة أبو ذكرى، وتأليف محمد هشام عبية، ويذكر أن الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن مسلسل بطلوع الروح عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في عام ١٩٩١ لعبت الممثلة الأمريكية سالي فيلد بطولة فيلم ليس بدون ابنتي وأحداثه تدور حول فتاة أمريكية تتعرف علي زميل دراسة إيراني”.

اقرأ أيضًا

سوتس بالعربي الحلقة 16.. انفصال تارا عماد وأحمد داود وناردين فرج مفاجأة العمل

وتابعت: “وبعد تخرجهما يعرض عليها الزواج، يحذرها البعض من أن ربما أفكاره لا تتفق معها ولكنها لا تلتفت للنصح نظرا لتفوقه العلمي، وبعد مرور سنوات علي زواجهما يقرر الزوج أن يصحب زوجته إلي إيران ليعرفها علي أسرته، وعندما تذهب معه تفاجأ بحياة مختلفة تماما حيث يفرض عليها ارتداء غطاء للرأس وتتبع تقاليد مختلفة”.