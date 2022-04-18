/692638/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-16-غضب-مرسي-بعد-الغاء-انتخابات-البرلمان-واستهداف-الاخوان-لـ-سيناء

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، بدأت برصد المواقع الاخبارية والتليفزيونية مظاهرات الشعب ضد محمد مرسي “صبري فواز”، ثم انتقلت الأحداث إلى إحدى المصالح الحكومية لمواطن يريد عمل توكيل للرئيس السيسي لانقاذ البلد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16

ثم يرصد المسلسل شهادة الرئيس السيسي “ياسر جلال” تدريبات القوات المسلحة، وظهر وهو يستجوب أحد الجنود عن اسمه وهل يتناول السجائر أم لا ثم يوجه رسالة له لوالدته، قائلا: “الست والدتك تحطها على راسك من فوق”.

وتابع الرئيس السيسي موجها رسالة للجيش المصري: “هتكلم معاكم في أمر مهم، كل واحد فيكم وهو واقف في مكان ليل أو نهار برد أو شمس، واقف عشان تحمي بلدك وتحمي أهلك، الجيش المصري جيش وطني عظيم وشريف وكل ةاحد لازم يفتخر انه جزء منه ده، وأنا عارف انكم قد المسؤولية”.

الغاء انتخابات البرلمان ومرسي يغضب

ودار مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 أيضا حول قرار المحكمة الادارية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية “انتخابات البرلمان” بسبب اعتراضات الشعب على هذا الأمر والتي تحدثت عنها العديد من البرامج التليفزيونية، الأمر الذي أغضب محمد مرسي قائلا: يعني اي المحكمة الإدراية تلغي القانون قولتوا ان الدستور تم زي مااحنا عايزين بالظبط هو فين ده”، ليطمأنه سعد الكتاتني “بيومي فؤاد”، قائلا: “تأجيل الانتخابات مش حاجة وحشة دي في صالحنا”، فيستكمل مرسي الحديث قائلا: “يعني انت شايف ان دا في صالحنا خلاص”.

المخابرات المصرية تواصل متابعة تهريب الأسلحة

تواصل المخابرات المصرية بمتابعة الارهاب وشحنات الأسلحة الذي يقوم الإرهاب بتهريبها، اذ يقول علاء “أحمد عزي”، لأشرف زكي: “السلاح هيرجع سينا بنفس الطريق اللي جه فيها ووصلنا للنفق “، ليخبره بمتابعة تلك القضيةمع المخابرات الحربية

ثم ينتقل المشهد للجماعة الارهابية الذي عرقل طريقها الشرطة المصرية وهم يتفقون على ما سيقومون بفعله بعد اكتشافهم، فيقول احدهم:لازم نوقف كل التحركات والاتصالات مؤقتا، ومحتاجين توفير بعض المال لاستقبال وافدين أجانب جدد ونساء بدل اللي خسارناهم”، وبالفعل يقومون بذلك ولكنه لم يكن أمر غير متوقع على الضابط مصطفى.

ياسر البرهامي وتجار سيناء.. استهدافات جماعة الاخوان الارهابية في الحلقة 16 من الاختيار 3

وتكتشف المخابرات بأن الارهاب يخططون لعملية كبيرة في سيناء خاصة التجار، ورصد شخص يدعى جابر محمود الذي قام بعدد من المناشطات المشبوهة في أماكن كثيرة، فضلا عن وجود 4 عناصر ارهابية في اسكندر يستهدفون الشيخ ياسر البرهامي.

تسريب جديد لـ محمد مرسي

وانتهي مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 بتسريب جديد يفضح جماعة الاخوان الارهابية، وحديث مرسي عن ابراهيم المعلم، اذ قال مرسي: “شوف أيمن نور دا بيتحايل عليا إن أنا أقول لإخوانا يعفو عنه وبتاع ومش عارف إيه عشان الحكم بتاعه.. يجمعهم في بيته تلت أربع خمس مرات يجيب 50 60 70 واحد ويرتب معاه عشان يوم 25 بني أدم عجيب الشكل ما بيتعظش أبدًا.

وتابع: “وعمر عفيفي اتصل من أمريكا وقال مش عارف إيه خطة الهجوم على الميدان.. هو بيستعبط.. وأنا مش فاهم ابراهيم المعلم بيعمل اي دة محيرني بصراحة يقعد يتصل بيا يقول انتو بابا وانتو ماما وانتو أنور وجدي وبعدين تبص تلاقي كاركتير في غاية السوء مهيج”.