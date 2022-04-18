/692636/محافظ-شمال-سيناء-لذي-الهمم-أنتم-في-قلب-الرئيس-والحكومة

أعرب الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن مدى سعادته بوجوده فى حفل الإفطار الجماعى الذى أقامه نادى المعاقين بالعريش بحضور حسن صالح رئيس النادى، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، وماجد ولين كمال رئيس مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بالشباب والرياضة.

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وأشار شوشة، إلى أن ذوى الهمم هم الذين يحققون البطولات المختلفة معربا عن سعادته بوجوده معهم، ومتمنيا لهم المزيد من البطولات والمناسبات السعيدة.

وأكد المحافظ على أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة سواء من القيادة السياسية أو على مستوى مجلس الوزراء وجميع الوزراء والمسئولين بذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير الرعاية المتكاملة لهم، وتحقيق مطالبهم فى كافة المجالات وتوفير أوجه الرعاية لهم مشيرا إلى أنهم فى قلب وعقل الرئيس.

رئيس نادي المعاقين

ومن جانبه أعلن حسن صالح رئيس نادى المعاقين عن سعادته لهذا الإفطار الجماعى الذى نظمه النادى لنحو 200 فردا من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم من أعضاء النادى بحضور المحافظ والمسئولين.

وأضاف كليب راشد أن نادى المعاقين يحقق المزيد من البطولات المحلية والقومية والدولية فى ظل دعم المحافظ.

وأشارت ماجدولين كمال رئيس مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بالشباب والرياضة أنه للعام الحادى عشر يتم تنظيم حفل الإفطار الجماعى بحضور المحافظ والمسئولين منوهة إلى أنه على هامش حفل الإفطار تم استعراض فنى وغنائى لذوى الاعاقة الذهنية وآخر للمكفوفين من ذوى الإعاقة الحركية.

اختتام الحفل

واختتم حفل الإفطار باجتماع بين الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحسن صالح رئيس نادى المعاقين وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بحضور ماجدولين كمال رئيس مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بالشباب والرياضة لبحث أوضاع المعاقين وذوى الهمم للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم للعمل على حلها.