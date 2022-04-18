/692634/معتز-محمود-مهنئا-الأقباط-بعيد-القيامة-ضربتم-أروع-الأمثلة-في-الوحدة-الوطنية

هنأ النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليهم جميعا، وعلى مصر بكل الخير والسعادة.

دوت الخليج

عيد القيامة ضربتم أروع الأمثلة في الوحدة

ولفت محمود في بيان صحفي له اليوم، إلى أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط وعلى مدار التاريخ كانت ولا تزال حالة فريدة، لم تقدر أي قوة من قوى الاحتلال على اختراقها، ولم تقدر عليها جماعة الاخوان الإرهابية وقت حكمها.

وشدد رئيس صناعة البرلمان، على أنه إذ يهنىء الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، فإنه يهنىء مصر بالاستقرار والأمن والوحدة الوطنية الحقيقية، مؤكدا أن المصريون نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، والجميع يعملون لما في صالح الوطن وجميع أبنائه.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بالتأكيد على أن عيد القيامة المجيد، مناسبة دينية ووطنية تكشف معاني الإخوة وأسمى وجوه الترابط بين عنصري الأمة، والتي ضرب أقباط مصر أروع المثل فيها.