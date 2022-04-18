نهلة سلامة في «سابع سما»:والدي كتب نصف ثروته لأختي وحياتي كلها غلط

/692631/نهلة-سلامة-في-سابع-سماوالدي-كتب-نصف-ثروته-لأختي-وحياتي-كلها-غلط

أثارت الفنانة نهلة سلامة الجدل وضجة كبيرة بتصريحاتها في آخر لقاء تلفزيوني لها ببرنامج سابع سما الذي يعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

دوت الخليج يرصد أسرار نهلة سلامة وعلاقتها بأسرتها

أسرار نهلة سلامة

كشفت الفنانة نهلة سلامة أسرارها مع عائلتها ووالدها ووالدتها وذلك أثناء لقائها التلفزيوني منذ قليل عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

وقالت نهلة سلامة: “والدي ووالدتي تطلقا وانا في عمر السنة وعوضني عن غيابه جدي كما أن زوج والدتي كان طيب معي”.

وتابعت الفنانة قائلة: “سبب الطلاق إن والدي كان عايش حياته على الآخر كما أنه كتب نص ثروته لأختي الثانية وهذا لم يضايقني على الإطلاق فهي لم تكن تملك أي مصدر دخل”.

نهلة سلامة برنامج سابع سما

ونفت أية أنباء عن خيانة والدها لوالدتها وأعربت عن امتنانها لوالدتها بشكل كبير وحبها لها، وخلال حوارها التلفزيوني قالت إنها ليست الفنانة الوحيدة التي قدمت أدوار إغراء.

وأضافت: “كل الممثلات قدمن أدوار إغراء.. كفاية تقولوا عني نجمة إغراء وإثارة، مش أنا النجمة الوحيدة، وأنا عملتها دون ابتذال وفي سياق الدراما”.

واستكملت الفنانة نهلة سلامة كلامها: “استخدمت عينيا صوتي إيحاءات، مش باللبس.. ووصفي بنجمة إغراء ليست تهمة، فأنا ممثلة”، لافتة إلى أنها لا تستطيع العيش دون حب”.

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وقالت نهلة سلامة أيضًا: “مقدرش استحمل إحساس إن حد مبيحبنيش، أخت أو صديقة أو زوج”، وأوضحت انها تستعد للزواج قريبا من خارج الوسط الفني، وحرصت أن توجه رسالة لزوجها المستقبلي قائلة: "ربنا يخليك ليا بحبك أوي”، وعن مواصفاته علقت قائلة: "الحلاوة مش كل حاجة في الراجل، ممكن يبقى حلو وأمور بس مش راجل".

وقالت أيضًا: حياتي الفنية وحياتي الخاصة مليانة أوجاع من الأصحاب والأهل والعمل.. حياتي اختياراتي في بدايتي حياتي كانت غلط، لما تبقي صغيرة قليلة الخبرة، بتختاري غلط"، وكانت الفنانة نهلة سلامة تصدرت التريند جوجل وكانت حديث الجمهور بعد ظهورها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 43.