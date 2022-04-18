/692629/115-سنة-أهلي-الأحمر-يحتفل-بذكرى-تأسيسه-ويكرم-أعظم-جمهور-في-الكون

أقام النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حفل إفطارٍ اليوم، الأحد، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والرياضية، من بينهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب.

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إضافة على عدد من الشخصيات الرياضية، على رأسهم كابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، والكابتن حسن مصطفى، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، والعامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وكابتن أسامة حسني لاعب النادي الأهلي السابق.

واحتفل النادي الأهلي بمرور 115 عامًا على تأسيس النادي الأهلي 1907، وأعلن عن تكريم خصا لجمهور النادي بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لمجالس الإدارات المتعاقبة على النادي الأهلي، والتي كانت تضع مصلحة الأهلي فوق أي اعتبار، مما جعل الأهلي رقم 1 دائمًا.

وقال الخطيب: النهارده في تكريم من نوع خاص، غالي وعزيز عليا شخصيًا لإني عشته وحاسه، تكريم لصاحب الفضل بعد ربنا علينا، أجيال كتير تعاقبت على الأهلي لكن العنصر الأساسي والمستمر كان جمهور النادي الأهلي، وهو صاحب الفضل فيما وصل إليه الأهلي من إنجازات.

وأضاف: جمهور الأهلي وقف بجوار الفريق ودعمه في الهزيمة قبل الإنتصار، وقد مرت لحظات عصيبة جدا على النادي، إلا أن الجمهور كان حمى الفريق، ولا توجد كلمات توفي حق هذا الجمهور.

وأهدى النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، درعًا خاصًا لجمهور النادي الأهلي، وأطلق عليه “أعظم جمهور في الكون”، وسيكون داخل دولاب بطولات الأهلي.

الأهلي والرجاء

كان فريق الكرة بالنادي الأهلي قد فاز بمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 1-2، على ملعب الأهلي وي السلام، أمس السبت، قبل مباراة العودة يوم السبت الموافق 24 إبريل.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

وقلص فريق الرجاء المغربي النتيجة عن طريق محمد زريدة، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.