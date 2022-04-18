/692627/مسلسل-المداح-2-الحلقة-17-صابر-في-طريقه-لكشف-سر-مليكة-ومنال-تكشف-خيانة-زوجها

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 17

ثم انتقل المشهد لـ رحاب “هبة مجدي”، وهي تتحدث مع مليكة سيدة الأعمال التي كان يدير شركاتها الشيخ منير، اذ تهددها وتخبرها بالأتي: “بقارنك بمنير، منير مكنش أحسن حد، كان أقذر شخص ممكن تقابليه في حياتك وكان حرامي وميعرفش اللي ان انا عارفة زي ما هو مش عارف انك بتعملي نفس اللي هو بيعمله من وراه، حتى بعد ما مات كملتي نفس اللي بيعمله، ممكن أسجن دلوقتي بس أنا مش عايزة أعمل ده”.

حمادة هلال في مواجهة عادل لأول مرة

بعد ملاحقة عديدة من صابر، يصل أخيرا لـ عادل الفتى الذي رأه يطلب منه المساعدة في حلمة، وذلك بواسطة أبو الخير “كمال أبو راية”، لكن يدور بين صابر وعادل حوار عجيب اذ يتسنكر عادل معرفته بأي شيئ يخصه أو يخص مليكة، مما يخبره أبو الخير بأنه على هذا الوضع منذ أن أت إليه فيتعجب صابر وتظهر عليه علامات الصدمة.

صابر يطلب مساعدة الشيخ عبد الرحمن

يذهب صابر للشيخ عبد الرحمن ويخبره بما حدث معه وعن ظهور مليكة “سهر الصايغ” له في هئية انسان، فيقول له عبد الرحمن: “مليكة ظهرتلك على هيئة انسانة طبيعة، ودا اللي كان بيحصل معايا ومكنتش بتعامل معاها ازاي”، وأشار له الى أن يذهب لشخص يدعى زهير بمساعدة جملية التي يلتقى بها هي أيضا عمد الشيخ عبد الرحمن وتخبره بحب رحاب له لكنه بغضب ويتوه هذا الموضوع.

الشيخ زهير يحذر صابر من مليكة

استشار صابر زهير الذي تحدث له عن زهير والذي قال له: “العلامة اللي بتظهرك موجودة عند الجن السفلي الكافر، ومليكة واللي زيها مارد وعايزين منك حاجة كبيرة مش اللي بيعملوه دا قصدهم، هما عايزين ينتقموا منك وبس”، وأكد له أن يقوم بالعديد من علامات الخير ويواظب على الصلاة وهذا الأعمال تحميه من شر مليكة، وأشار إلى أن هذا البير هو من سيوصله إلى طريق مليكة، ثم يصدم صابر بأن زهير مسيحي الديانة.

زوجة حسن ترزق بمولود والأخير يتزوج عليها

وتنتهي الحلقة17 من مسلسل المداح 2، بخبر حمل منال زوجة حسن والتي تخبر به شقيقتها رحاب وتحذرها من حسن، وفي المقابل حسن الذي يطلب من هبة الزواج بها ولكن تصدم منال برؤيتهما معا.

مسلسل المداح 2

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.