عاجل.. طارق شوقى: الوزارة لم تنشر جداول امتحانات أولى وثانية ثانوى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن صفحة مجلس أمناء وسط القاهرة، نشرت منذ قليل، خبرا خاطئا، مضيفًا: "ووصلتنا مئات الأسئلة عن صحته، وهو خبر خاطئ نتج عن خطأ من أحد المديرين".





وأكد شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الوزارة لم تنشر حتى الآن جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، ولم يقل أحدًا أن الامتحانات فى رمضان من الأساس. وتابع: "إذًا لو تروينا قليلا سوف نكتشف أن الخبر غير منطقى تماما بدون أسئلة أو تكذيب أو استهلاك لوقتنا جميعا".

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