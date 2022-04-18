كيف تجرى المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية؟

جدة - نرمين السيد - وقالت المدارس، إن التواصل بدأ بالمتقدمين الأكبر سنا، وفقا لاحتياجات المدارس، موضحة أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالفروع الجديدة المقرر بدء العمل بها من العام الدراسى 2022-2023، وهى: بورفؤاد، مرسى مطروح ومدينة المستقبل "الشروق 3"، فالتواصل معهم يبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

المقابلات الشخصية للطلاب

يقول مالك أحمد رفاعى، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن عملية قبول الطلاب تتم وفق عاملين الأول: عامل السن، وتقبل المدارس الأطفال من سن 4 سنوات وحتى 5 سنوات إلا يوم للالتحاق بالمستوى الأول برياض الأطفال KG1، ويتم ترتيب المتقدمين وفقا للأكبر سنا ويقبل العدد المطلوب حسب القدرة الاستيعابية للمدرسة.

أما العامل الثانى فهو اجتياز المقابلة الشخصية، موضحا أن هذه المقابلة ليست بالمعنى المعروف لدى الجميع، ولكنها تتمثل فى نقاش يدور بين اللجنة المختصة بالمقابلات فى المدرسة وبين التلميذ لتحديد سماته الشخصية، ومدى تقبله لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية منها: مهارات العمل الجماعى، النظافة وغيرها من الأنشطة، إضافة إلى الجانب الأكاديمى فى حدود معرفة الطفل البسيطة.

وتشرح هاميس إبراهيم، الأخصائية النفسية فى المدرسة المصرية اليابانية فرع حدائق أكتوبر، خطوات إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد، موضحة أن شؤون الطلاب تستقبل الطفل، ثم يملأ ولى أمره استمارة بيانات تتضمن اسم التلميذ ورقمه القومى، ووسيلة للتواصل مع ولى الأمر مثل البريد الإلكترونى، بعدها يذهب الطفل إلى صالة "الجيم" لأداء اختبار رياضى بسيط يقاس من خلاله مدى لياقته البدنية، ثم الاختبار الأكاديمى، الذى يتمثل فى عرض الحروف والأرقام عليه ومطالبته بنطقها باللغة الإنجليزية، لا سيما أنها لغة الدراسة بالمدارس.

وبعد الاختبار الأكاديمى، يتوجه الطفل للأخصائى الاجتماعى والنفسى بدون ولى أمره، الذى يتحدث معه ويسأله عن اسمه وعمره واسم والديه وأخوته، ويطلب منه القيام ببعض المهام لملاحظة سلوكه ودرجة انتباهه وتفاعله وسماته الشخصية، ثم يجرى ولى أمر الطالب مقابلة مع الأخصائى الاجتماعى والنفسى.

وعن مقابلة ولى الأمر، توضح هاميس، أنها تدور حول سلوك الطفل داخل منزله مثل: مدى مشاركته فى المهام المنزلية، أساليب الثواب والعقاب التى اعتاد عليها، وغير ذلك من أساليب التربية.

وفى ضوء المقابلة، يتم إعداد تقرير مفصل بالدرجات التى حصل عليها الطالب ويرفق بملفه، وبعدها يجرى ترتيب الطلاب بحسب الدرجات واختيار الحاصلين على أفضل الدرجات وفقَا للعدد الذى تطلبه المدرسة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب الالتحاق إلكترونيا، بالمستوى الأول لرياض الأطفال kg1، بالمدارس المصرية اليابانية المفتوحة، للعام الدراسى 2022-2023، اعتبارا من الثلاثاء الموافق 15 مارس الماضى، ولمدة 15 يوما، قبل أن تمدها حتى 9 إبريل الماضى.

أما المدارس التى تدخل الخدمة اعتبارا من العام المقبل: بورفؤاد فى بورسعيد، مرسى مطروح ومدينة المستقبل، فالتقديم مفتوح لمرحلة رياض الأطفال بمستوياها الأول والثانى إضافة إلى الصف الأول الابتدائى، كما سيتم فتح باب التقديم للمستوى الثانى برياض الأطفال KG2، وحتى الصف الثالث الابتدائى فى بعض المدارس التى يتواجد بها أماكن شاغرة.

المدارس المصرية اليابانية

وتعد المدارس المصرية اليابانية تجربة فريدة بدأتها وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسى 2018-2019، تقوم على تطبيق النموذج اليابانى من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتى ترتكز على بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته، بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ومن أهم خصائص النظام التعليمى فى اليابان، هو الاهتمام ليس فقط بالمستوى الأكاديمى للطالب وقدراته التحصيلية، لكن الاهتمام أيضا بمهاراته الاجتماعية ليصبع عضوا مسؤولا فى المجتمع، لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ"متعة الحياة"، والذى يهدف إلى التنمية الشاملة للطفل من خلال 3 ركائز أساسية هى: القاعدة الأكاديمية الصلبة المتمثلة فى المعلومات والمعرفة الأساسية والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير، والصحة الجسماية والعقلية، والشخصية السوية من خلال السيطرة على الذات وتعلم مهارات العمل الجماعى والتعاطف وفهم الآخر.

ومع بدء العام الدراسى 2022-2023، يصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 51 مدرسة موزعين على 26 محافظة.

مصروفات المدارس اليابانية 2022/2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، قيمة مصروفات القيد للعام الدراسى الجديد 2022-2023، بـ14 ألفا و100 جنيه، مشيرة إلى أنه فى إطار حرص وحدة المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولى الأمر فى الأعباء الحياتية بسبب تداعيات وباء كورونا، تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه فقط، بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة.

وأضافت أن تكلفة الكتب الدراسية إجبارية على ولى الأمر، ويتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بإيصال منفصل طبقا للكتاب الدورى المنظم لهذا الإجراء، ولا يجوز الحصول على الكتب من اى مصدر خارجى، ولن يتم تسليمها بدون سداد قيمتها المقررة، وليس لولى الأمر حق المطالبة بها بدون سداد قيمتها المستحقة.

وبلغت قيمة الزى المدرسى فى بداية كل مرحلة وللطلاب المستجدين 1300 جنيه، ويتكون من 5 قطع، وللصف الرابع الابتدائى يتكون من قطعتين فقط بتكلفة 500 جنيه، ولا يجوز عدم سداد القيمة فى المواعيد المحددة وفقا للقرار الزارى رقم 171 لسنة 2019، حتى لا يتم إيقاف إجراءات القيد لحين السداد.

وبالنسبة لقواعد سداد المصروفات الدراسية، فتتم على النحو التالى:

- السداد من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسى.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات وتقديم أصل إيصال السداد.

- تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب فى دفع المستحقات على ثلاثة أقساط، الأول خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، والثانى فى شهر نوفمبر، والثالث فى شهر يناير.