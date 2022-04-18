طلاب رابعة ابتدائى يؤدون المهام الأدائية.. ووزير التعليم: ليست امتحانات

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن حضور طلاب الصف الرابع الابتدائى المهام الأدائية مهم للغاية، حيث تحدد مدى اكتسابهم المهارات التى تدربوا عليها خلال الفصل الدارسى، مشيرا إلى أنه يخصص لها نسبة 10% من درجات أعمال السنة.

ومن المقرر أداء المهام، وفقًا للجدول التالى:

الإثنين 18 أبريل 2022 : اللغة العربية والتربية الدينية.

الثلاثاء 19 أبريل 2022 : العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية.

الأربعاء 20 أبريل 2022: الدراسات الاجتماعية والرياضيات والتكنولوجيا المعلومات.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال فى منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن المهام الأدائية التى يؤديها طلاب الصف الرابع الابتدائى، اعتبارًا من غد الإثنين، ليست امتحانات وإنما نشاط يؤديه الطلاب فى حصتين دراسيتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفى.

وأضاف الوزير، أنه يمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أداء المهام ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.

المهام الأدائية



والمهام الأدائية عبارة عن أنشطة تستهدف قياس مدى اكتساب الطلاب المهارات التى تدربوا عليها خلال الفصل الدراسى فى كل مادة، ونتائجها تمثل دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من كل مادة، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتين دراسيتين.

وتتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بمخرجات التعلم المستهدف تحقيقها، كما تناسب مستوى المتعلم وطبيعة المادة، وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

وعند تنفيذ المعلم المهام الأدائية عليه مراعاة التالى:

1- يوضح للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منه.

2- يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

3- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.