وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي التجريبية لها علاقة بالامتحانات المقبلة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي مهم جدا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.

وتابع أن المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات وإنما هى نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفي ويمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.