طارق شوقى: المهام الأدائية للصف الرابع لقياس الفهم وليس الكم المعرفى

جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات، وإنما هى نشاط فى حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفى". وتابع: "يمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية".

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