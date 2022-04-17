جدة - نرمين السيد - وكتب عبر حسابه الرسمى عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوى الثانوى هام جدا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة وله علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة". واختتم قائلا: "تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وتدريب مفيد للجميع بإذن الله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بيان من وزير التعليم قبل الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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