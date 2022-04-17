هانى الناظر محذرا: الفسيخ خطر فى رمضان فتجنبوه

جدة - نرمين السيد - وقال الناظر: "أحذر بشدة السيدات والسادة الذين ينوون تناول الفسيخ الأيام القادمة من أن الفسيخ فى ليالى رمضان قد يؤدى إلى ارتباك شديد فى الجهاز الهضمى وبالتالى يضطر الإنسان للإفطار وعدم إكمال الصيام من أجل تناول الإدوية، كذلك فإنه يسب العطش الشديد مما يكون له تأثير سلبى على الصائم".

وتابع: "من ناحية أخرى، السادة الذين يعانون من الحساسية الجلدية فتناول الفسيخ يؤدى لظهور الأعراض، والتى تستوجب أيضا تناول أدوية يضطر معها الإنسان للإفطار، الفسيخ خطر فى رمضان فتجنبوه".