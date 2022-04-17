الحكومة: مصر تعاقدت على شحنات قمح فرنسي وروسي بالزيادات الجديدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفو جراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، حول ارتفاع سعر القمح عالميا.
وقال المركز إنه في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتهديدات الأمن الغذائي؛ تبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لزيادة احتياطات الغذاء لديها، واستكمالًا لهذه الجهود تعاقدت مصر بالتعاقد على 350 ألف طن من القمح، أبرزها شحنة من القمح الفرنسي، وأخرى من القمح الروسي، خلال المناقصة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي.
وأشار مركز المعلومات إلى أن سعر الطن وصل إلى 490 دولارًا، وذلك بزيادة قدرها 44%، مقارنةً بالأسعار العالمية للقمح في منتصف فبراير الماضي.
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