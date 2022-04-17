وزراء الكهرباء والري والإنتاج الحربي يشاركون بحفل إفطار ”المهندسين”

أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن النقابة وأبنائها داعمين للدولة المصرية العظيمة، وأن نقابة المهندسين تؤكد على دورها كأستشارى هندسى للدولة.

وأضاف «النبراوي»، خلال كلمته في حفل الإفطار الذي نظمته النقابة اليوم: «نقابة المهندسين على استعداد تام لتقديم كافة خدماتها لزملائنا النواب، وتدعوهم لاعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية هي مقارهم الدائمة لخدمة الوطن«.

وشهد حفل الإفطار حضور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى، والمهندس محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعض رؤساء الهيئات الحكومية، ورؤساءالنقابات الفرعية، وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المهندسين.

أعرب «النبراوي» عن سعادته بهذا الجمع، الذي يعد تعبيرا حقيقيا عن تلاحم المهندسين المصريين في كافة مواقعهم، ما يؤكد الرغبة الأكيدة للمهندسين في تقديم كل ما في استطاعتهم لخدمة الوطن، مضيفا: «نلتقى اليوم مهندسي مصر الذين يقودون التنمية والتعمير في ربوع الوطن ويتحملون مسؤولية نقل مصر إلى عصر جديد ملئ بالتفاؤل والأمل».

واختتم نقيب المهندسين كلمته بتقديم التحية للمهندس على أبوالقاسم، المهندس المصرى الذي ثبتت براءته مما نسب إليه، مشيدا بالموقف المصرى الصلب على كافة المستويات ومن كل الأجهزة والوزارات ونقابة المهندسين، الذي كان له الأثر الكبير في عودته إلى أسرته ووطنه.