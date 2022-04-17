غدًا.. ”السكة الحديد” تتيح حجز تذاكر قطارات أول أيام عيد الفطر

تبدأ هيئة السكة الحديد، غدًا الإثنين الموافق 18 أبريل 2022، في إتاحة حجز تذاكر القطارات، ليوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد توفر حوالي 61 ألف مقعد هذا العام؛ لنقل ركاب الصعيد خلال فترة عيد الفطر المبارك للاحتفال مع أسرهم، إضافة إلى الدفع بقطارات إضافية و"علاوات" لاستيعاب الطلب هذا العام.

وأتاحت هيئة السكة الحديد، حجز مقاعد قطارات عيد الفطر، عبر عدة وسائل، وهي المحطات بشكل مباشر، وعبر الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر، وعن طريق أبليكشين الحجز عبر الموبايل، وأخيرًا عبر الفيزا.

وتسمح الهيئة، بحجز 4 تذاكر لكل بطاقة رقم قومي، لتفويت الفرصة على حيتان السوق السوداء في التلاعب بالتذاكر والإتجار بها.