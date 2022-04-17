توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بالمترو والسكة الحديد (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوزع المبادرة، وجبات إفطار خفيفة على جمهور الركاب بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وبالتعاون والتنسيق مع جمعية رسالة وبنك الطعام المصرى وجمعية البر والتقوى الخيرية، طوال أيام شهر رمضان الكريم للعام 2022م- 1443هـ.

وتقوم المبادرة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميا تحت إشراف العميد حسام السيسى وكيل الوزارة وبالتنسيق مع المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس على فضالى رئيس مجلس إدارة شركة المترو، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب وبالتعاون والتنسيق مع فريق عمل جمعية رسالة وفريق عمل بنك الطعام المصرى، وجمعية البر والتقوى الخيرية.

ويتم توزيع وجبات إفطار خفيفة يوميا وقت أذان المغرب على جمهور ركاب سكك حديد مصر على مستوى بعض محطات السكك الحديدية بعموم محافظات الجمهورية، وجمهور ركاب مترو الأنفاق بالمحطات التبادلية للخطوط الثلاثة والمحطات الأكثر كثافة.

وأجرى قيادات المبادرة من قيادات وزارة النقل والسكة الحديد ومترو الأنفاق، جولة تفقدية داخل محطة سكك حديد مصر ومحطة الشهداء بالخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وقت أذان المغرب لمتابعة أعمال توزيع وجبات الإفطار الخفيفة على جمهور الركاب من السكك الحديدية والمترو.

جدير بالذكر أن المبادرة وزعت أكثر من 80 ألف وجبة إفطار خفيفة بمحطات السكة الحديد والمترو وتهدف إلى توزيع150 ألف وجبة إفطار خفيفة بمحطات السكك الحديدية على مستوى محافظات الجمهورية ومحطات المترو التبادلية والأكثر كثافة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.