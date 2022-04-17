تقديم الرعاية لـ 1635 مترددا على قافلة حياة كريمة بقرية بطيطة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، قافلة طبية بقرية "بطيطة" لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين.





وأشادت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة إلهام محمد، بأعمال القافلة خلال تفقدها لها، مؤكدة أن القافلة ضمت 12 عيادة لـ 10 تخصصات طبية، وهى "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية. وأوضح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة الدكتور مجدى شنح، أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 1635 مترددا وخضوع 90 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ 181 مريضا وأشعة لـ 10 مرضى وعمل تقارير طبية لـ 4 مرضى وتحويل 53 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، مضيفا أنه قد جرى تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 1001 مواطن، مقدماً الشكر لكل من إدارة مستشفى كفرالشيخ العام والإدارة الصحية بكفرالشيخ على تعاونهم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

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