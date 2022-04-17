«الهرم التخصصى» ينجح فى إجراء 3 عمليات قسطرة مخية علاجية

جدة - نرمين السيد - نجح قسم أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم التخصصى، فى إجراء 3 عمليات قسطرة مخية علاجية وعمل توسيع وتركيب دعامة لثلاث حالات تعانى من ضيق شديد بالشريان القاعدى الخلفى.





كما تم إجراء التوسيع وتركيب الدعامة للحالات الثلاثة عن طريق القسطرة متناهية الصغر وهى خدمة مقدمة من مستشفى الهرم، وهى من العمليات الخطيرة، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد التحسن.

وقال الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفى يعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ما هو أفضل.

وأضاف مدير عام المستشفى، أن تلك الخدمات تأتى فى إطار توجيه الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للعمل على التوسع فى تقديم جميع الخدمات الطبية المختلفة والمهمة التى تعمل على إنقاذ حياة مريض.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد السيد أخصائى المخ والأعصاب وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن شكره لإدارة المستشفى على الدعم غير المتناهى من إدارة المستشفى ونواب المدير لحرصهم على تذليل جميع العقبات وتقديم كل الدعم، لافتا إلى أن القسم أصبح فى وقت قصير يقدم جميع الخدمات الطارئة والعادية من القسطرة المخية أو الحقن المذيبة للجلطة أو هجمات مرضى التصلب المتعدد.

فى حين أكدت الدكتورة نهى إبراهيم أخصائى أمراض المخ والأعصاب بالمستشفى، أهمية توجيه أى مريض يعانى من اشتباه جلطة مخية إلى المستشفى فورا، والمستشفى على استعداد دائم لاستقبال المرضى على مدار 24 ساعة.