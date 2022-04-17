حسام موافي : نخاع العظام بيفضل شغال حتي ندخل القبر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن نخاع العظام يعمل حتى موت الإنسان ولا يتأثر بتقدمه في السن، وليس له علاقة بالأنيميا.

وأضاف حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأنيميا هي عبارة عن نقص في عدد كرات الدم الحمراء عن المتوقع، في الكثير من الحالات منها الحمل والولادة وغيرها.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن نخاع العظام لا يتوقف عن العمل وليس معني إصابة أحد كبار السن بالأنيميا أنه لديه مشكلة في نخاع العظام، معلقا: «نخاع العظام بيفضل شغال حتى يدخل الإنسان القبر».

وأردف موافي، أن الأنيميا لها أسباب عديدة منها النزيف الناتج عن الحوادث أو مرض البواسير والولادة وغيرها من الحالات، أما السبب الآخر فهو فشل الجسم في إنتاج نخاع العظام، بالإضافة إلى نقص كرات للدم الحمراء.