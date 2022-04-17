المفتي: للزوج حقه الشرعي فى ليل رمضان حتي طلوع الفجر



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن جِماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائزٌ شرعًا؛ ما لم يكن هناك عذرٌ شرعيٌّ كالحيض والنفاس.

واستشهد مفتي الجمهورية، في هذا السياق، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ»؛ والرفث هنا معناه الجماع.

وأوضح أن تكرار الاستحمام أكثر من مرة في اليوم؛ لايؤثر على الصيام طالما لم يدخل المياه إلى جوف الإنسان، لافتًا إلى أن الشرع أباح للزوج حقه الشرعي في ليل رمضان حتى طلوع الفجر؛ وبناءً على ذلك فالصيام لم يمنع أحد من الأكل والشرب والعلاقات الزوجية في ليل رمضان حتى طلوع الفجر.

وأوضح أن المضمضة تستخدم في الوضوء «وطالما لم يدخل الماء إلى الجوف فالمضمضة والاستنشاق لا يفطران؛ إنما علينا بعدم المبالغة في هذا الأمر لأنها قد تُفطر».