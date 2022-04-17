ارتفاع أعداد دارسى التعليم المنهجى بالقطاع الحكومى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه وفقا للبيان الصحفى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 إبريل 2022، بلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى 100.13 ألف دارس عام 2020-2021، مقابل 85.61 ألف دارس عام 2019-2020، بنسبة ارتفاع بلغت 17%.





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