حياة كريمة تسدد ديون غير القادرين لدى أحد محلات الأجهزة الكهربائية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسأل أيمن مصطفى عن الأشخاص المتراكم عليهم الديون، ليرد صاحب المحل: "كتير، فى ناس متأخرة بالسنة وبالاثنين، والله إحنا بنسامح، وربنا يكرمنى".

ليعطى صاحب المحل ثمن إيصالات الإمانة، كما اتصل بالأشخاص المتراكم عليهم الديون، وإخبارهم بدفع قيمة المديونية من قبل مبادرة حياة كريمة.

كما أهدى صاحب المحل ميدالية أبطال مبادرة حياة كريمة.