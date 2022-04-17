جدة - نرمين السيد - وسأل أيمن مصطفى عن الأشخاص المتراكم عليهم الديون، ليرد صاحب المحل: "كتير، فى ناس متأخرة بالسنة وبالاثنين، والله إحنا بنسامح، وربنا يكرمنى".
ليعطى صاحب المحل ثمن إيصالات الإمانة، كما اتصل بالأشخاص المتراكم عليهم الديون، وإخبارهم بدفع قيمة المديونية من قبل مبادرة حياة كريمة.
كما أهدى صاحب المحل ميدالية أبطال مبادرة حياة كريمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تسدد ديون غير القادرين لدى أحد محلات الأجهزة الكهربائية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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