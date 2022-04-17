اجتماع الرئيس لمتابعة ظاهرة الغارمين.. (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وتناول الاجتماع متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".





ويوضح الإنفوجراف التالى نتائج اجتماع الرئيس لمتابعة ظاهرة الغارمين:

كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.

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