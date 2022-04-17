وزير الأوقاف يتلقى رسالة تهنئة من الفاتيكان بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، عبر وزارة الخارجية المصرية خطاب تهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر السعيد لعام 1443هـ /2022م من نيافة الكاردينال ميغيل انجيل إيوزو غويغسوت رئيس المجلس البابوى للحوار بين الأديان بالفاتيكان.





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