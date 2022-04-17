كنائس الأقصر تكتسي باللون الأسود احتفالاً بأسبوع الآلام

/692600/كنائس-الأقصر-تكتسي-باللون-الأسود-احتفالا-بأسبوع-الآلام

بدأ مساء اليوم الأحد، بجميع كنائس وأديرة محافظة الأقصر أسبوع الآلام لدى الأقباط، والتي تقام فيه صلوات «البصخة» وهي كلمة يونانية مشتقة من أصل عبري معناها «عبور» ويقصد بها العبور من الآلام والموت إلى القيامة والفرح.

دوت الخليج

حيث قام خدام الكنائس والشمامسة، بتعليق الرايات السوداء وتكسية أعمدة الكنيسة بالشارات بالسواد، وتعلق الستائر السوداء على بعض جدران الكنيسة.

أسبوع الآلام

ويعد أسبوع الآلام أقدس أيام السنة وأكثرها روحانية عند الأقباط، تلغي خلاله حفلات الزفاف والخطوبة، وأي مظاهر فرح، والصوم فيه في أعلى درجات النسك أكثر من أي وقت آخر، كما لا تقيم الكنائس خلال أسبوع الآلام، صلوات الجنازات على الموتى.

لا يصلى على المتوفى صلوات الجنازة في هذا اليوم

حيث لو توفي أحد المصلين خلال «أسبوع الآلام»، لا يصلي على جثمانه صلوات الجنازة حيث أنه كان قد صلي عليه صلوات التجنيز العام بعد انتهاء صلوات قداس أحد الشعانين، ويدخل جثمان المتوفى إلى الكنيسة ويحضر أحد صلوات «البصخة».

وبعض الرهبان والنساك يصومون بداية من أحد السعف دون أكل حتى الأحد المقبل عيد القيامة المجيد، وبعضهم لا يأكل إلا القليل من الدُّقة بالعيش الناشف وقت المساء.

كما يصوم الأقباط طوال فترة أسبوع الآلام من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثاني، ولا يأكلون خلال الأسبوع، إلا خبزًا وملحًا أو خبز وزيتون وماءً فقط، ما تفسّره الكنيسة بأنها تضع نفسها في شركة مع تذكار آلام السيد المسيح.