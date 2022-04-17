/692598/تعرف-على-فعاليات-حزب-مستقبل-وطن-بالمحافظات-خلال-24-ساعة-صور

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

تحيا مصر

في محافظة الجيزة

افتتحت أمانة مركز أبو النمرس، المعرض الـ52 للأسرة المصرية، الذي لاقي إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين الذين أشادوا بالمعرض ودوره الخدمي في توفير السلع بأسعار مناسبة، كما افتتحت أمانة المركز منفذاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بوحدة أبو النمرس، وأيضا لبيع اللحوم البلدي بسعر 98 جنيهاً دعماً للأهالي والقضاء علي جشع التجار، ومن جانبه، نظمت أمانة قسم الحوامدية، قافلة طبية شاملة عدد من التخصصات بالمجان، وشملت التخصصات أطفال وعظام ونساء وعلاج مجانا، وذلك بمركز شباب الحوامدية بعرب الساحة، وتوفير عمل سونار وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وفي محافظة الفيوم

أطلقت أمانة مركز اطسا، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، في قرية القاسمية على روح الراحل الحاج عبد العظيم اللواج، ويتنافس خلالها 16 فريق من قرى مركز اطسا لوصول فريقين للمباراة النهائية، وبدأت أولي مباريات الدورة بمباراة بين فريقي منية الحيط وأبوصير وانتهت بفوز فريق منية الحيط بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد لفريق أبوصير.

وفي محافظة الغربية

أطلقت أمانة مركز السنطة، الدورة الرمضانية لكره القدم على ملعب يلا كورة في قرية مسهله بين فريقي السنطه البلد ونجوم بيبسي، وانتهت المباراة بفوز السنطه البلد ٣/٤بعد رمونتادا من فريق نجوم بيبسي ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء، لتفوز السنطه البلد باللقاء، وذلك لتقترب من الصعود إلي دور الستة عشر.

وفي محافظة كفر الشيخ

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، 1100 كرتونة مواد غذائية على أهالينا فى مراكز الرياض وبيلا والحامول، كما تم افتتاح معارض سلع مخفضة بالمراكز، واستمرت مبادرة إفطار صائم فى أماكن العمل ببندر كفر الشيخ والبرلس، وتواصل باقي المراكز توزيع كراتين المواد الغذائية طوال الشهر الكريم، ففي مركز الرياض تم توزيع 500 كرتونة غذائية على مدار الأسبوع الماضي، وفى مركز بيلا تم توزيع 300 كرتونة، كما تم توزيع 300 كرتونة بمركز الحامول و100 وجبة إفطار صائم بمركز البرلس، كما افتتحت أمانات مراكز كفرالشيخ وبيلا والبرلس ومطوبس وبندر دسوق معارض للسلع المخفضة.

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز اشمون، قافلة طبية مجانية شاملة لأمراض الباطنة والسكر والتحاليل الطبية في قرية كفر الحما، وجاءت القافلة لخدمة مرض الباطنة والجهاز الهضمي والسكر، وتشمل هذه القوافل عده قرى أثناء شهر رمضان المبارك وتتم القوافل داخل مقرات الوحدات الحزبية بهذه القرى، ومن جانبه، أقامت أمانة مدينة السادات، معرض "ضد الغلاء"، في الخطاطبة لبيع الملابس والمواد الغذائية والمفروشات بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل نسبة 30%، وفي نفس السياق، يواصل أمانة مدينة اشمون، معرض "لا للغلاء"، في قرية سمادون وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض ونال إعجاب وإشادة الأهالي من حيث جودة المعروضات والأسعار وخاصة المواد الغذائية.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة المرأة بمدينة الغردقة، ندوة بعنوان "تعميق الانتماء الوطني لدي الشباب" من المنظور الديني وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة، وتناولت الندوة وسطية الإسلام السمح مستشهداَ بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تدعو إلى احترام الآخر وقبوله دون تعصب أو تشدد أو انحياز ذاكراَ لبعض مواقف النبي الكريم وكيف كان تعامله السمح الناهي عن أعمال العنف والإرهاب والآمر بالإصلاح والتقوى في كل أمور الحياة دون الاعتبار لجنس أو عرق.

وفي محافظة السويس

انطلقت المرحلة الثانية والثالثة من المسابقة الدينية لحفظة القران الكريم، بإشراف مديرية الأوقاف بالسويس وذلك بقاعة المؤتمرات بالحزب للمرحلة العمرية من 6 إلى 15 عام، ومن المقرر اختيار 7 من الفائزين وسيتم عمل حفل ليلة 27 رمضان لتكريم الفائزين.

في محافظة أسوان

أقامت أمانة مركز دراو، المباراة النهائية لمسابقه كرة القدم الرمضانية، والتي ينظمها الحزب علي ملاعب مركز شباب دراو، وشارك في المسابقة فرق قري المركز شرق النيل وغرب النيل وفرق المدينة، وشهدت المسابقة منافسات قوية بين الفرق المشاركة بنظام دوري المجموعات ليصل للمباراة النهائية فريق دراو وفريق الرقبة.

في محافظة دمياط

تنظم أمانة الشباب بالمحافظة، ندوة بعنوان "سوق العمل جاهز ليك"، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 إبريل الجاري، الساعة الواحدة ظهراً بمقر الحزب بكورنيش النيل.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة المرأة بأبو تيج، ندوة تثقيفية دينية عن الصيام واحكامه بمشاركة امانة التدريب والتثقيف، واستهل اللقاء بتلاوة قرآنية عطرة، كما يشارك بها الاخوة المسيحيين والذين حرصوا على تأكيد مدي الحب والترابط الذي يجمع نسيج الشعب الواحد في أعظم الصور وأجملها، ومن ثم بدأت الندوة، عن مفهوم الصيام في الإسلام، متى فرض الصيام في الإسلام، كيفية ثبوت شهر رمضان، شروط واحكام الصيام في الإسلام، المفطرات في الصيام ثم وفي نهاية الندوة تلقي الاستفسارات والرد عليها، ومن جانبه، أسدلت أمانة مركز صدفا، الستار على الدورة الرياضية الرمضانية، والتى شارك فيها اثنى عشر فريقا من مراكز الشباب وقرى مركز صدفا بفوز فريق نادى صدفا الرياضي بالمباراة النهائية على فريق مركز شباب مجريس بنتيجة ½.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.