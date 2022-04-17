/692597/معرفش-حاجة-عن-ابني-وبفضح-المشعوذين-تصريحات-قوية-لـ-هالة-سرحان

شهد الجزء الثاني من حلقة الإعلامية هالة سرحان في برنامج حبر سري نسخة رمضان الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، تصريحات قوية وجريئة.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات هالة سرحان في الجزء الثاني من لقائها ببرنامج حبر سري

ملخص تصريحات هالة سرحان

-كنت بجيب المشعوذين في برنامجي لأفضحهم.

-أقارب واحد من المشعوذين كانوا عايزين يموتوني.

-جعلت سامح عبد العزيز يدخل عالم الإخراج في السينما والدراما وكان رافض في البداية.

-مفيش حاجة بكرهها في الدنيا قد الأنانية.

-التواضع صفة العظماء والغرور صفة الأغبياء.

-مبحبش كلمة مذيعة أنا مضيفة.

-الوسط الإعلامي يفتقر للإبتكار.

-أغاني المهرجانات كارثة فنية.

-أغاني المهرجانات إفراز مجتمع جديد.

-معرفش حاجة عن ابني ومش قايل للناس إني والدته.

-لما بتفرج على نفسي بشوف أخطاء.

-الراجل مثل البحر متقلب مش على حاله.

-روبي مادة لنجمة كبيرة وممكن تكون نجمة مصر الأولى.

-روبي مثل سعاد حسني الكاميرا بتحبها.

-مكنتش متصورة إن وائل الإبراشي سيتزوج والبنات كانت هتموت نفسها عليه.

لقاء هالة سرحان ببرنامج حبر سري

ويشار أن الإعلامية هالة سرحان قالت في الجزء الأول من لقائها التلفزيوني: “الصحافة الإلكترونية والديجيتال هي المستقبل وانتهت الصحافة الورقية.. وندمت من استضافة بعض الأشخاص بسبب سلوكياتهم مثل الإخوان.. وأحيانا في برامجي أستضفت أشخاص من الإخوان ليفضحوا أنفسهم”.

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واستكملت كلامها: “وائل الإبراشي ومحمود سعد زملائي وليسوا تلاميذي وكانوا في فريق الإعداد ببرنامجي.. وأنا اتدربت على يد عمالقة الإذاعة المصرية فأنا بنت ماسبيرو”.

وعلقت الإعلامية هالة سرحان على إنجازات الدولة قائلة: “الرئيس السيسي هدية من السماء والدولة تتجه نحو الرقمنة ويجب أن نتبع سياسة الدولة في ذلك لكي نتطور”، وتحدثت عن الفنان محمد رمضان قائلة: “ناجح وبيقدم دراما حلو ويقدم رحلة الصعود وفي الصعيدي هايل هو شاطر وأنا بحبه وأتابعه”.

ويعد هذا اللقاء عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية أول حوار تلفزيوني لها عقب غياب حوالي استمر لحوالي ٦ سنوات عن الظهور بالبرامج التلفزيونية.