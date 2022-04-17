/692595/التعليم-للبرلمان-طالبنا-المالية-بموازنة-١٦٢مليار-جنيه-ولم-توافق-إلا-على-١٣١مليار

انطلق نواب لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، في مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لها فى مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، بحضور ممثلى وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

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التعليم للنواب :طالبنا المالية بموازنة ١٦٢مليار جنيه ولم توافق الا ١٣١مليار

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع للجنة التعليم اليوم الأحد، إن وزارات التعليم والتخطيط والمالية عملوا فى إطار تحقيق هدف محدد فى ظل اتفاق وعدم وجود تنازع، وتم عقد اجتماعات مشتركة، وأنه توجد رؤية واستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لبناء قدرات المواطن المصر.

وأوضح: "عدد المدارس الحكومية 49 ألف مدرسة، و457 ألف فصل، وإجمالى عدد العاملين مليونا و151 ألف، وفى عام 2021/2020 إجمالى الموازنة 109 مليارات جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة موازنية، وفى الموازنة الجديدة التعليم فى العام المالى الجديد 2022/2023، قدمنا لوزارتى المالية والتخطيط مقترح بأن يكون إجمالى الموازنة 162 مليارا و350 مليون، وما تم اعتماده 131 مليار جنيه.

واصل صديق قوله للنواب: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثانى التشغيل، فى موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزى، وفى العموم لا يوجد رقم فى الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".

تطرق بعدها صديق إلى احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالى المطلوب 13 مليارا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات فى المدارس الفنية بـ500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس بتكلفة 500 مليون، وغيرها.