/692593/هالة-سرحان-في-حبر-سري-مبحبش-كلمة-مذيعة-والوسط-الإعلامي-يفتقر-للابتكار

تحدثت الإعلامية هالة سرحان ضيفة الإعلامية أسما إبراهيم اليوم الأحد بالحلقة السادسة عشرة من برنامج حبر سري نسخة رمضان عن أخطائها ورأيها في أغاني المهرجانات وما يفتقده الوسط الإعلامي.

دوت الخليج يرصد الجزء الثاني من لقاء هالة سرحان مع الإعلامية أسما إبراهيم

هالة سرحان وأسما إبراهيم

سألت الإعلامية أسما إبراهيم ضيفتها الإعلامية هالة سرحان في برنامج "حبر سري"، عن مفهوم الرجل من وجهة نظرها، لترد قائلة: “الرجل مثل البحر فهو متقلب وليس على حاله بينما المرأة هي الأرض حيث تتميز بالاستقرار والثبات”.

وأوضحت هالة سرحان أيضًا أنها لا تحب أن تشاهد حلقاتها وبرامجها معلقة: “لما بتفرج على نفسي بكتشف أخطاء كثيرة”، وتحدثت أيضًا عن ابنها وقالت: “معرفش حاجة عن ابني ومش قايل للناس إني والدته ويظن البعض أنني ووالده نساعده ولكن هذا لا يحدث وتفاجئت به في مسلسل بيمبو”.

هالة سرحان برنامج حبر سري

وعن انتشار أغاني المهرجانات قالت: “أغاني المهرجانات هي إفراز مجتمع جديد ولكن في نفس الوقت كارثة فنية”، وسألتها مقدمة برنامج حبر سري عن ما يفتقد له الوسط الإعلامي حاليًا لترد عليها الإعلامية هالة سرحان وتقول لها: “الوسط الإعلامي يفتقر للابتكار والتجديد”.

وتابعت هالة سرحان كلامها في حوارها التلفزيوني الأخير بعد غياب استمر لحوالي 6 سنوات، قائلة: “مبحبش كلمة مذيعة فأنا مضيفة واهتم باستضافة الحضور في برنامجي ولكن لا أهتم بشهرتي على حساب البرنامج أو عملي كما توليت إدارة عدد من القنوات من قبل”.

وكانت قد قالت في حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم: “مؤخرًا أنواع غريبة من المذيعين يظهر بوضع اليد يوميا.. والتريند شيء تافه وإذا قلت كلمة خارجة أصبح تريند.. التريند هو ابن الفوضى”.

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واستكملت كلامها: "الدين والسياسة والجنس أسلحة المذيع الشاطر وهو الذي يركز في عمله ولا يهتم بأن يكون هو النجم.. والمذيع ليس بغبغان”، وعندما سألتها مقدمة البرنامج عن حال الصحافة حاليًا، ردت الإعلامية قائلة: “الصحافة الإلكترونية والديجيتال هي المستقبل وانتهت الصحافة الورقية”.