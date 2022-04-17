/692592/درة-ترفض-مصافحة-فاندام-في-برنامج-رامز-موفي-ستار

بدأ منذ قليل برنامج “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال طوال شهر رمضان على قناة mbc مصر، وكان ضيفه في الحلقة 16 من البرنامج إحدى الفنانات التونسيات الشهيرات وهي الفنانة الكبيرة درة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رفض درة مصافحة فاندام في رامز موفي ستار

استقبلت درة النجم العالمي فاندام خلال برنامج رامز موفي ستار، على غيرها من النجوم اذ رفضت مصافحته وقامت بالتسليم عليه من بعيد، وأوضحت درة السبب في ذلك، مشيرة إلى فيروس كورونا المستجد.

وكان ذلك على عكس ما فعله الفنان المصري محمد أنور مع فاندام، والذي استقبله بحرارة شديدة عرضته للهجوم، اذ قال له: “ممكن أحضنك، انا مش مصدق إني همثل معاك، حضرتك مش أنا بمثل قصاد مين”، وتابع حديثه معربا عن سعادته برؤية فاندام: “ فرحان إني شوفتك لدرجة اني ممكن أوطي على رجلك أبوسها”.

رامز جلال يسخر من درة في رامز موفي ستار

جدير بالذكر أنه قابل رامز جلال درة، كعادته بالسخرية والتغزل بها، اذ قال: “ليها اسم ومكانة وجماهرية بس تيجي تفتكرلها دور متلقيش، اول ما يجي اسمها لازم نفتكر فستان من فساتنها الجامدة، جوهرة الفن وزمردة التمثيل”.

وسخر رامز جلال من أزياء درة، فقال: “لابسة بتمان ولا بدلة غطس، واي البوط ده جاية تتسلقي جبال القلب وتسريحتها تسريحة شريفة فاضل”، ولم تسلم درة من مغازلة رامز جلال، اذ قال: “"العود مشدود والقوام مفرود".

فكرة برنامج رامز جلال

تأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية فيلم "أحمد نوتردام"، وهو من بطولته إلى جانب غادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، وكان يحمل الفيلم في البداية اسم «هيكل نظمي» إلا أن تم تغيره بعد ذلك والاستقرار على الاسم الحالي، ويعتبر التعاون الأول الذي يجمع رامز جلال وغادة عادل منذ تعاونهما معا في فيلم «عيال حبيبة» عام 2005