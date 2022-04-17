/692591/رامز-جلال-ساخرا-من-درة-لابسة-بدلة-باتمان-ومدش-بيفتكر-أعمالها

حلت الفنانة التونسية درة، ضيفة على برنامج رامز موفي ستار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة mbc مصر في حلقة اليوم 16 من شهر رمضان.

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من درة فب برنامج رامز موفي ستار

قابل رامز جلال درة، كعادته بالسخرية والتغزل بها، اذ قال: “ليها اسم ومكانة وجماهرية بس تيجي تفتكرلها دور متلقيش، اول ما يجي اسمها لازم نفتكر فستان من فساتنها الجامدة، جوهرة الفن وزمردة التمثيل”.

رامز جلال يسخر من أزياء درة

وسخر رامز جلال من أزياء درة، فقال: “لابسة بتمان ولا بدلة غطس، واي البوط ده جاية تتسلقي جبال القلب وتسريحتها تسريحة شريفة فاضل”، ولم تسلم درة من مغازلة رامز جلال، اذ قال: “"العود مشدود والقوام مفرود".

درة تتألق في فيلم الكاهن

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة درة في فيلم الكاهن الذي درات أحداثه حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم بشكل مستمر، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن، وكشفتدرة في حوار خاص لـ"دوت الخليج" كواليس التحضير لفيلمها، فقالت: " أن سبب إختلاطي بمعظم الصحافيين، هو ما سهل عليا فى فهم الشخصية، وكمان الشخصية تحاول في فهم الحقيقة والبحث عنها في ظل ظروف المحيطة والتى تواجه في الحياة المهنية والشخصية".

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق. ويشارك في أحداث فيلم "الكاهن" عدد من نجوم الفن المتميزين، منهم الفنان إياد نصار، ودرة، والنجم الكبير حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، وجمال سليمان، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

ضيوف برنامج رامز جلال 2022

جدير بالذكر أنه تضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.