هالة سرحان: «البنات كانت هتموت نفسها على وائل الإبراشي وروبي نجمة مصر»

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دوت الخليج يرصد تصريحات هالة سرحان في الجزء الثاني من حبر سري

تصريحات هالة سرحان

بدأت الحلقة بفقرة حبر سري وخلالها فتحت الإعلامية هالة سرحان ثلاثة كروت وكتبت عليها بالحبر السري فجاء أول كارت عن المرض وتحدثت خلاله عن مكالماتها مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في فترة مرضه وحديثها مع زوجته للاطمئنان عليه.

وتابعت قائلة: “مكنتش متصورة أن يتزوج وائل الإبراشي حيث كانت البنات هتموت عليه وله الكثير من المعجبات زمان وفي بدايات عمله”.

أما الكارث الثاني جاء بعنوان اكتشاف، لتكشف خلاله تفاصيل اكتشافها للفنانة روبي واستضافتها في برنامجها في أول ظهور إعلامي لها، وقالت عنها: “روبي مثل سعاد حسني الكاميرا تحبها”.

هالة سرحان برنامج حبر سري الجزء الثاني

وأضافت عن روبي قائلة: “روبي مادة لنجمة كبيرة وممكن تكون نجمة مصر الأولى”، والكارت الثالث هو التمثيل حيث تحدثت عن تجربة التمثيل في فيلم يا أنا يا خالتي مع الفنان محمد هنيدي.

ويشار أن الإعلامية هالة سرحان علقت في الجزء الأول من البرنامج أمس السبت على خبر لإعلامية تضع روج على الهواء، وقالت: “معنديش مشكلة أحط روج على الهواء”، وعن إنجازات الدولة ردت قائلة: “الرئيس السيسي هدية من السماء والدولة تتجه نحو الرقمنة ويجب أن نتبع سياسة الدولة في ذلك لكي نتطور”.

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كما أعربت عن سعادتها بموهبة الفنان محمد رمضان، وقالت الإعلامية هالة سرحان: “محمد رمضان ناجح وبيقدم دراما حلو ويقدم رحلة الصعود وفي الصعيدي هايل هو شاطر وأنا بحبه وأتابعه.. وبيواجه غل وسواد من الناس” .

ومن ناحية أخرى كانت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان حرصت على الإشادة بمسلسل الاختيار 3 الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة ON الفضائية وهو بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا، بجانب عناصره بعد أن عرضت القنوات الفضائية أولى حلقاته في بداية الموسم الرمضاني لعام 2022.