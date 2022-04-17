محافظ قنا يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى غزوه بدر الكبرى ، وجاء نص البرقية: " يسعدني ويشرفني ان ارفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى غزوه بدر الكبرى التي حقق فيها المسلمون أول انتصار على المشركين في معركة غير متكافئة ورسخ هذا النصر أركان الدولة الإسلامية وأعز المسلمين وأدعو الله أن يعيد على فخامتكم هذه الأيام المباركة بموفور الصحة والعافية وان يحق لمصرنا الغالية كل الآمال والأهداف وان يحفظكم الله لمصر قائدا وزعيما وان يحفظ مصر بكم ."

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