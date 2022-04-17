/692585/أسقف-دشنا-يصلي-القداس-الإلهي-بكنيسة-الأنبا-شنوده-رئيس-المتوحدين-بالعزب-المصري

ترأس الانبا تكلا أسقف مطرانية دشنا وتوابعها القداس الالهي لاحد الشعانين المبارك بكنيسة الانبا شنودة رئيس المتوحدين بالعزب المصري وسط فرحة وبهجة العيد، وسبقه رفع بخور باكر احد الشعانين وبعد القداس تم عمل الجناز العام بجميع الكنائس.

دوت الخليج

وقد شهدت شوارع محافظة قنا ومراكزها التسعة احتفالات بأحد السعف أو الشعانين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

حيث افترش البضاعه الجائلين الأرصفة بسعف النخيل، وحرص عدد كبير بينهم الأطفال على شراء السعف لعمل أشكال مختلفة.

أشكال "الزعف"

وابتكر العديد منهم أشكال " الزعف" المختلفة ذات التركيبات المبهجة مثل التاج والأسورة والخواتم والأكاليل وغيرها " وقاموا بارتدائها والتقاط الصور التذكارية بها وسط أجواء العائلة والأصدقاء.

بداية الصلوات

وبدأت الصلوات منذ صباح باكر وسط إقبال كبير من الأقباط الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، بينما توافد عدد كبير منهم على الكنيسة تباعًا.

ويبدأ الاقباط، بعد إنتهاء قداس أحد الشعانين بصلوات الجناز العام والذي يتم عمله مرة واحدة في العام بعد الأنتهاء من صلوات قداس أحد الشعانين، ويعقبه أسبوع الآلام، ويعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر حتى الجمعة العظيمة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثاني.