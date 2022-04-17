/692583/وزير-الأوقاف-يتلقى-خطاب-تهنئة-من-المجلس-البابوي-بالفاتيكان-بمناسبة-عيد-الفطر
تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، عبر وزارة الخارجية المصرية، خطاب تهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر السعيد لعام 1443هـ /2022م من نيافة الكاردينال ميغيل انجيل إيوزو غويغسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك في نشر ثقافة الحوار والتمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والعيش المشترك بين البشر .
دوت الخليج
وكان وزير الاوقاف، قد أعلن عن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر وفقًا للضوابط الجديد، أن تقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة. عدم السماح بإقامتها فى الساحات العامة، تطبيقا للاجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي في المساجد.
وفى فيديو نشر على صفحته الرسمية على موقع يوتيوب، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، على ضرورة الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر المبارك التي اعلنتها الوزارة في المساجد الكبرى والجامعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، موضحا انه سيتم فتح المساجد قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، على أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق. كما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، ألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كخطبة الجمعة، إضافة إلى السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.
وزير الأوقاف يتلقى خطاب تهنئة من المجلس البابوي بمناسبة عيد الفطر المبارك
وطالب الوزير، قيادات الوزارة ومديرى المديريات بجميع المحافظات، بضرورة المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشددا على عدم وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة .
كما شدد مختار جمعة، على عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته ، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.
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