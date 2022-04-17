/692579/ظهور-خاص-لـ-سيد-رجب-طرح-برومو-جديد-لمسلسل-المشوار

دوت الخليج يرصد طرح الشركة المنتجة لمسلسل المشوار برومو جديد.

سيد رجب بمسلسل المشوار

وظهر سيد رجب في البرومو ومن المتوقع أن يحظى على إشادات واسعة عن دوره بمسلسل «المشوار»، كما كشف البرومو عن تقابل ماهر الشخصية التي يجسدها محمد رمضان مع المحامي بيومي فؤاد.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور قصة مسلسل المشوار حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

مواعيد عرض مسلسل المشوار

مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 16 ويعرض مسلسل المشوار على قناة dmc الساعة 8:10 مساءً، وتكون الإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا، أما الثانية فتكون في الثانية ظهرًا.

آخر أعمال محمد رمضان ودينا الشربيني جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.