«رفض طلب حصانة..وانتهاكات  إسرائيل»..ماذاحدث بمجلس النواب اليوم؟

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الجلسة العامة للبرلمان اليوم شهدت بيانات عاجلة بشأن الإعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينيى، مطالبين بموقف واضح من الجامعة العربية تجاه هذه الانتهاكات.

الموافقة نهائيا على قانون المجال الجوى

المجلس وافق نهائيا بالوقوف على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي واستعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وأكدت النائبة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن المشروع يهدف إنشاء هيئة عامة تُسمى المركز القومي لإدارة المجال الجوي، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية.

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وأوضحت أنه يهدف أيضا إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

رسالة تقدير

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رسالة خاصة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للدكتور مصطفى مدبوى رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي .

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى بأن بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بالمركز القومى للمجال الجوى وهو من القوانين الفنية الدقيقة ويتعلق بمرفق هام وحيوى في الدولة وهو الطيران مما يجعل له أهمية خاصة على المستويين الداخلى والدولى.

ولفت إلى أن هذا القانون استلزم من الأعضاء تدقيق ومراجعة للنصوص من الناحيتين الدستورية والصياغة التشريعية، مشيرا إلى أنه هذا الأمر الذى أجد معه لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة المختصة على التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون لتلافى شبهات عدم الدستورية والتداخل في الاختصاصات بين عمل المركز القومى لإدارة المجال الجوى وغيره من الجهات وكذا ضبط الصياغة التشريعية وذلك كُلهِ بالتنسيق مع الحكومة.

وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر أيضًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على توجيهاتهه المستمرة إلى الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافى أية ملاحظات بعدم الدستورية والوصول بمشروعات القوانين إلى أفضل الصياغات التشريعية، بشكل يحقق التعاون المشترك بين المجلس والحكومة بما يحقق صالح الدولة المصرية.

طلب رفع حصانه

أعلن المجلس رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة رقية الهلالي، عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق ضد النائبة في القضية 6868 لسنة 2021 جنح قسم ثاني سوهاج. واستعرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه تم رفض الطلب لتوافر شبهة الكيدية.

وأشار النائب، إلى أن الواقعة المراد رفع الحصانة عن النائبة دينا الهلالي بسببها في واقعة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 200 ألف جنيه. وأوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن النائبة قدمت حافظة مستندات تفيد قيامها بمحاولة سداد قيمة الشيك محل القضية، إلا أن المدعية كانت ترفض استلام المبلغ.

لجنة الزراعة مساكن بحر البقر

أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الرى والضرائب العقارية والتنمية المحلية، لاعادة تقدير القيمة الايجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية وذلك أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، السيد رحمو، أحمد البنا، عبدالله رماح، محمد طلبة، بشأن المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر محافظة الشرقية.

لجنة الإعلام وطاحونة البحيرة

ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو المجلس، الطاحونة الهوائية الأثرية الموجودة بحي كوم الطواحين بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، والتي تحولت لمقلب للقمامة بالرغم من الأهمية التاريخية والأثرية لها.

وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أن الطاحونة الهوائية طالها الإهمال على مدار سنوات، دون اعتبار للقيمة التاريخية والمادية والفنية التي تمثلها. وأوضح زين الدين، أن الطاحونة الهوائية الأثرية الموجودة في حي كوم الطواحين بمدينة إدكو آخر ما تبقى من بين 4 طواحين كانت موجودة فى مصر منذ عهد محمد علي باشا. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه أن تم عمل مقايسة تقديرية منذ 2017 أكثر من مرة لإعاده الترميم بتكلفة 266.595 جنيه تقريباً ولم يتم التحرك للتنفيذ. وقال زين الدين: حوالي ٢٦٥ ألف جنيه لترميم أثر له قيمة ليس رقما كبيرا، ولا اعتقد أن الدولة لا تستطيع توفيره.

من جانبها عبرت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، عن استيائها بوصول أثر في منتهى الأهمية إلى هذه المرحلة وأعلن ممثل وزارة الآثار، أنه تم إدراج مشروع إعادة ترميم الطاحونة الهوائية في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، قائلا: سيتم البدء في التنفيذ بمجرد وصول الاعتمادات المالية للسنة المالية الجديدة من جانبها علقت الدكتورة درية شرف الدين، بضرورة التزام وزارة السياحية والآثار بما وعدت به، موجهة اللوم لمحافظة البحيرة. وأشارت النائبة، إلى أن مبلغ الترميم زهيد جدا، وهنا إمكانية بأكثر من طريقة لتوفيره لترميم أثر في منتهى الأهمية.

لجنة الصحة

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم توصية إلى مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017،وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية ،أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات المسموعة والمقروءة والمسموعة وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر .كما طالبت اللجنة بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية .

و قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك إجراءات يتم اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب ، أنه تم تشغيل عدد من الصيادلة لمراقبة ومتابعة تلك المواقع ويقومون بالتعامل معهم لمعرفة حقيقتهم وضبطهم بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية .

و لفت إلى أن المشكلة الحقيقية فى وجود أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطي إلا بوصف طبيب و قال المستشار محمد الدمرداش الممثل القانوني لهيئة الدواء المصرية انه يتم عمل قانون حاليا خاص بالصيدلية الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة العدل لمزيد من الضبط لسوق الدواء

لجنة الصناعة ورسوم الإغراق

أوصت اللجنة بإعادة النظر فى القرار الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وذلك فى حال اكتفاء الشركة بالتصدير لكامل انتاجها.

وقال النائب محمد السلاب، ان الهدف من تلك التوصية الحفاظ على الصناعة الوطنية والعمل على دعمها فى الظروف الاقتصادية الحالية. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.